Австрія висловила готовність ухвалити новий пакет санкцій проти Російської Федерації, що усуває одну з ключових перешкод перед голосуванням на початку наступного тижня.

Як повідомляє Reuters, міністри закордонних справ Європейського Союзу зберуться у Люксембурзі 20 жовтня, щоб остаточно узгодити 19 пакет санкцій проти Росії.

Зазначалося, що ухвалення нових обмежень проти Москви зайшло в глухий кут, оскільки Австрія вимагала від ЄС зняти санкції з частини російських активів, щоб компенсувати Raiffeisen Bank International накладені РФ штрафи.

Однак інші представники урядів Європейського Союзу не погодилися з такою вимогою. Як відомо, пакет санкцій потребує одностайної підтримки 27 країн-членів ЄС.

– Австрія підтримує продовження тиску на Росію і схвалить 19-й пакет санкцій у понеділок, – йдеться у заяві МЗС.

Водночас Словаччина висловила свої застереження з цього приводу. За словами чотирьох дипломатів ЄС, ймовірно, Європейська комісія оприлюднить лист, у якому розглядатимуться побоювання Братислави.

