Российская Федерация преследует несколько целей, осуществляя гибридные атаки против Европы. Главная из них заключается в том, что кремлевский диктатор Владимир Путин хочет разрушить в головах россиян представление о сильной Европе.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Il Foglio.

Буданов о провокациях России против Европы

По словам руководителя ГУР, есть простой ответ на то, почему Россия совершает гибридные атаки и провокации против Европы, в частности диверсии, кибератаки, нарушения воздушного пространства самолетами и дронами.

Сейчас смотрят

— В военной науке этот тип атаки называется “разведкой боевыми действиями”. Есть две, точнее три, цели, хотя одна из них больше психологическая и для внутреннего использования. Путин готовит россиян. Он хочет разрушить в их сознании идею о том, что Европа чего-то стоит и сильная, — убежден Буданов.

По мнению руководителя украинской военной разведки, нарушение воздушного пространства дронами тоже имеет цель.

Он убежден, что россияне проверяют реакцию стран Европы, способность принимать решения и готовность применить силу.

Кроме этого, они пытаются найти системы противовоздушной обороны, военные объекты и другие важные места.

Кирилл Буданов считает, что это фактически двойное испытание, политическая и военная проблема для Европейского Союза. Он обратил внимание, что если комплексно воспринимать действия россиян, то можно увидеть главную цель кремлевского режима.

Начальник ГУР объяснил, что Россия стремится разжечь антивоенные настроения в европейских странах, ведь так он получит выгоду. Например, если европейцам надоест война, тогда они могут уменьшить военную помощь для Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.