Російська Федерація має на меті кілька цілей, здійснюючи гібридні атаки проти Європи. Головна з них полягає у тому, що кремлівський диктатор Володимир Путін хоче зруйнувати в голові росіян думку про сильну Європу.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Il Foglio.

Буданов про провокації Росії проти Європи

За словами керівника ГУР, є проста відповідь на те, чому Росія вчиняє гібридні атаки та провокації Росії проти Європи, зокрема диверсії, кібератаки, порушення повітряного простору літаками та дронами.

– У військовій науці цей тип атаки називається “розвідкою бойовими діями”. Є дві, точніше три, цілі, хоча одна з них більше психологічна та для внутрішнього використання. Путін готує росіян. Він хоче зруйнувати в їхній свідомості ідею про те, що Європа чогось варта та сильна, – переконаний Буданов.

На думку керівника української воєнної розвідки, порушення повітряного простору дронами теж має мету.

Він переконаний, що росіяни перевіряють реакцію країн Європи, здатність приймати рішення та готовність застосувати силу.

Крім цього, вони намагаються знайти системи протиповітряної оборони, військові об’єкти та інші важливі місця.

Кирило Буданов вважає, що це фактично подвійне випробування, політична і війська проблема для Європейського Союзу. Він звернув увагу, що якщо комплексно сприймати дії росіян, тоді можна побачити головну мету кремлівського режиму.

Начальник ГУР пояснив, що Росія прагне розпалити антивоєнні настрої в європейських країнах, адже так він отримає вигоду. Наприклад, якщо європейцям набридне війна, тоді вони можуть зменшити військову допомогу для України.

