У ніч проти 1 листопада біля військової бази Кляйне-Брогель у місті Пір у Бельгії помітили невідомі безпілотники. На цій базі зберігається американська ядерна зброя, а з 2027 року вона стане домівкою для нових винищувачів F-35.

Про це повідомляють VRT NWS та Belga News Agency.

Дрони біля військової бази у Бельгії

Співробітник казарми в Кляйне-Брогелі помітив дрони. На місце прибула поліція, але на той час безпілотник вже зник з поля зору, про що повідомили військову розвідку.

Зараз дивляться

Водночас незрозуміло, чи дрони пролітали над територією військової бази, чи дуже близько до неї.

Міністр оборони Тео Франкен написав у соцмережі X, що вночі було помічено “кілька дронів”.

– Наступного тижня міністерство оборони разом із місцевою поліцією проаналізує загрозу та вживе заходів, щоб ми могли знайти та заарештувати пілотів дронів, – наголосив він.

Минулого місяця підозрілі дрони вже були помічені над військовим тренувальним табором Ельсенборн і над казармами в Марш-ан-Фамен.

Кляйне-Брогель — важлива авіабаза бельгійських збройних сил. Тут зберігаються американські ядерні боєголовки, а з 2027 року вона стане базою для нових винищувачів F-35.

Минулого літа біля Кляйне-Брогеля було помічено вісім дронів за два місяці. Тоді це були місцеві жителі, які не дотримувалися заборони на використання дронів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.