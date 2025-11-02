У Бельгії біля бази, де розміщена ядерна зброя США, помітили дрони
- Біля військової бази Кляйне-Брогель у Бельгії, де зберігається американська ядерна зброя, у ніч на суботу помітили невідомі дрони.
- Міністр оборони заявив про кілька безпілотників і пообіцяв знайти пілотів — Міноборони проаналізує загрозу спільно з поліцією.
У ніч проти 1 листопада біля військової бази Кляйне-Брогель у місті Пір у Бельгії помітили невідомі безпілотники. На цій базі зберігається американська ядерна зброя, а з 2027 року вона стане домівкою для нових винищувачів F-35.
Про це повідомляють VRT NWS та Belga News Agency.
Дрони біля військової бази у Бельгії
Співробітник казарми в Кляйне-Брогелі помітив дрони. На місце прибула поліція, але на той час безпілотник вже зник з поля зору, про що повідомили військову розвідку.
Водночас незрозуміло, чи дрони пролітали над територією військової бази, чи дуже близько до неї.
Міністр оборони Тео Франкен написав у соцмережі X, що вночі було помічено “кілька дронів”.
– Наступного тижня міністерство оборони разом із місцевою поліцією проаналізує загрозу та вживе заходів, щоб ми могли знайти та заарештувати пілотів дронів, – наголосив він.
Минулого місяця підозрілі дрони вже були помічені над військовим тренувальним табором Ельсенборн і над казармами в Марш-ан-Фамен.
Кляйне-Брогель — важлива авіабаза бельгійських збройних сил. Тут зберігаються американські ядерні боєголовки, а з 2027 року вона стане базою для нових винищувачів F-35.
Минулого літа біля Кляйне-Брогеля було помічено вісім дронів за два місяці. Тоді це були місцеві жителі, які не дотримувалися заборони на використання дронів.