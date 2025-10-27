В воскресенье вечером в воздушном пространстве Литвы наблюдался существенный рост количества метеозондов.

Радары зафиксировали более 60 таких объектов, что гораздо больше, чем в предыдущие два дня.

В Литве зафиксировали более 60 метеозондов

Как сообщает LRT, об этом рассказал руководитель Национального центра реагирования на кризисные ситуации Вильмантас Виткаускас.

– Было зафиксировано 66 объектов. По сравнению с пятницей и субботой это в несколько раз больше, – отметил Виткаускас.

Чиновник уточнил, что ветер направлял метеозонды непосредственно в сторону аэропорта Вильнюса, из-за чего приняли решение временно останавливать полеты.

Также Виткаускас сообщил, что в связи с новым инцидентом задержан один подозреваемый.

Аэропорт Вильнюса и границу с Беларусью закрывали уже третью ночь подряд, а всего четыре раза в течение последней недели.

Из-за этого примерно 95 рейсов и около 14 тысяч пассажиров пострадали, отмечает LRT.

В понедельник премьер Инга Ругинене снова созвала заседание Совета безопасности, чтобы найти системное решение проблемы. Она не исключила, что могут закрыть два пограничных пункта пропуска с Беларусью на длительное время.

Президент Гитанас Науседа в свою очередь предложил закрыть границу с Беларусью на более длительный период и ограничить транзит в Калининград.

