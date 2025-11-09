Итальянский сенатор и лидер либеральной партии Действие (Azione) Карло Календа сделал татуировку с гербом Украины на запястье.

Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Карло Календа набил тату с гербом

– И теперь мы навсегда запечатлели это в наших сердцах, – подписал Календа снимок, на котором видна тату с гербом Украины на руке.

E mo’ ce lo siamo tatuati per la vita.#slavaukraini pic.twitter.com/K7TIEejDpL — Carlo Calenda (@CarloCalenda) November 8, 2025

Календа последовательно поддерживает Украину в войне и настаивает на необходимости предоставления Киеву оружия и ресурсов для противостояния российской агрессии.

В тот же день, когда было опубликовано фото татуировки, на своей странице в Facebook он распространил отрывок из своей речи.

– Запад распадается на куски, и сегодня падают демократии, а вместе с ними и свобода. Пришло время защищать ее, создавая смелую альтернативу этому позорному бипопулизму, – сказал Календа.

Он также в посте упрекнул партии, которые ежедневно говорят о свободе и противостоянии, но за четыре года ни разу не посетили Украину.

В 2022 году Календа дважды побывал в Украине – во Львове и Киеве – и заявил, что украинцы никогда не сдадутся и не пойдут на капитуляцию.

