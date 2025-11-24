Королевский военно-морской флот Великобритании перехватил российский корвет Стойкий и танкер Ельня в своих территориальных водах через пролив Ла-Манш.

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании.

Флот Великобритании перехватил корвет и танкер РФ в своих водах

В сообщении говорится, что британский патрульный корабль HMS Severn в течение двух недель следил за российским корветом Стойкий и танкером Ельня, когда они проплывали через Ла-Манш.

Однако вскоре корабль Severn передал функции наблюдения неназванному союзнику по НАТО возле побережья Бретани.

Эта информация была обнародована через несколько дней после того, как министр обороны Великобритании Джон Хили заявил журналистам о том, что российский шпионский корабль Янтарь направил лазеры на пилотов самолетов-разведчиков, которые вели наблюдение возле побережья Шотландии.

В Великобритании заявили о готовности реагировать на любые вторжения на свою территорию, назвав действия российского корабля Янтарь безрассудными и опасными.

Как рассказали в Минобороны, военно-морская деятельность России в водах вокруг Великобритании за последние два года увеличилась на 30%.

Там отметили, что развернуты три самолета-разведчика Poseidon в Исландии в рамках миссии НАТО по патрулированию российских кораблей и подводных лодок в Северной Атлантике и Арктике, не учитывая корабли, базирующиеся возле берегов Великобритании.

