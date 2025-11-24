Королівський військово-морський флот Великої Британії перехопив російський корвет Стойкий і танкер Єльня у своїх територіальних водах через протоку Ла-Манш.

Про це пише CNN з посиланням на заяву Міністерства оборони Великої Британії.

Флот Британії перехопив корвет і танкер РФ у своїх водах

У повідомленні йдеться, що британський патрульний корабель HMS Severn протягом двох тижнів стежив за російським корветом Стойкий і танкером Єльня, коли вони пропливали через Ла-Манш.

Зараз дивляться

Проте згодом корабель Severn передав функції спостереження неназваному союзнику з НАТО біля узбережжя Бретані.

Ця інформація була оприлюднена за кілька днів після того, як міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив журналістам про те, що російський шпигунський корабель Янтарь спрямував лазери на пілотів літаків-розвідників, що вели спостереження біля узбережжя Шотландії.

У Великій Британії заявили про готовність реагувати на будь-які вторгнення на свою територію, назвавши дії російського корабля Янтарь безрозсудними та небезпечними.

Як розповіли у Міноборони, військово-морська діяльність Росії у водах навколо Великої Британії за останні два роки збільшилася на 30%.

Там зазначили, що розгорнуто три літаки-розвідники Poseidon в Ісландії в рамках місії НАТО з патрулювання російських кораблів і підводних човнів у Північній Атлантиці та Арктиці, не враховуюччи кораблі, які базуються біля берегів Великої Британії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.