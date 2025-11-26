Польша выбрала шведскую компанию Saab для строительства новых подводных лодок с целью повышения возможностей своего флота на фоне войны в Украине и опасений по поводу российских угроз.

Об этом решении сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время пресс-конференции, пишет Euractiv.

Почему Польша выбрала Швецию для поставки подводных лодок

По словам министра обороны Польши, Швеция представила лучшее предложение по всем критериям, срокам поставки и эксплуатационным возможностям, особенно в Балтийском море.

Владислав Косиняк-Камыш объяснил, что Польша хочет заменить единственную устаревшую подводную лодку Военно-морских сил тремя более технологичными моделями, которые изготовит шведское предприятие.

Компания Saab, производящая широкий спектр военной техники, включая истребители, системы наблюдения, ракеты и подводные лодки, поставит Польше свои подводные лодки типа A-26 Blekinge.

Он оценил стоимость сделки примерно в 10 млрд злотых (около $2,73 млрд).

Глава Минобороны сообщил, что Швеция обязалась купить у Польши определенное количество вооружения в рамках более широкого соглашения о сотрудничестве, а также предоставить подводную лодку для обучения польской армии.

Косиняк-Камыш заявил, что хотел бы, чтобы сделку удалось заключить не позднее второго квартала 2026 года, а первые поставки он ожидает в 2030 году. Он добавил, что это решение создает новую инфраструктуру безопасности на Балтийском море.

Единственная польская подводная лодка советских времен годами нуждалась в регулярном ремонте. В своем предложении шведская компания представила план для поддержания навыков польских моряков на случай, если единственная действующая польская подводная лодка будет выведена из строя до завершения строительства новых.

Прежде чем остановить свой выбор на Швеции, Польша рассматривала в качестве потенциальных партнеров по соглашению о закупках еще пять стран, в частности Францию, Южную Корею, Испанию, Германию и Италию.

Подводные лодки типа A-26 Blekinge — характеристики

Президент Saab Микаэль Юханссон заявил в октябре, что спроектированные шведами подводные лодки типа A-26 Blekinge естественным образом подходят для мелководья Балтийского моря, но в то же время способны действовать в глубоких морях и океанах.

Они могут выпускать тяжелые и легкие торпеды (калибра 533 мм и 400 мм соответственно), а также ставить морские мины.

