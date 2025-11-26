Польща обрала шведську компанію Saab для будівництва нових підводних човнів з метою підвищення можливостей свого флоту на тлі війни в Україні та побоювань щодо російських загроз.

Про таке рішення повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час пресконференції, пише Euractiv.

Чому Польща вибрала Швецію для постачання підводних човнів

За словами міністра оборони Польщі, Швеція представила найкращу пропозицію за всіма критеріями, термінами постачання та експлуатаційними можливостями, особливо в Балтійському морі.

Владислав Косіняк-Камиш пояснив, що Польща хоче замінити єдиний застарілий підводний човен Військово-морських сил трьома більш технологічними моделями, які виготовить шведське підприємство.

Компанія Saab, що виробляє широкий спектр військової техніки, включаючи винищувачі, системи спостереження, ракети та підводні човни, поставить Польщі свої підводні човни типу A-26 Blekinge.

Він оцінив вартість угоди приблизно в 10 млрд злотих (близько $2,73 млрд).

Глава Міноборони повідомив, що Швеція зобов’язалася купити у Польщі певну кількість озброєння в рамках ширшої угоди про співпрацю, а також надати підводний човен для навчання польської армії.

Косиняк-Камиш заявив, що хотів би, щоб угоду вдалося укласти не пізніше другого кварталу 2026 року, а перші постачання він очікує у 2030 році. Він додав, що це рішення створює нову інфраструктуру безпеки на Балтійському морі.

Єдиний польський підводний човен радянських часів роками потребував регулярного ремонту. У своїй пропозиції шведська компанія представила план для підтримки навичок польських моряків на випадок, якщо єдиний чинний польський підводний човен буде виведений з ладу до завершення будівництва нових.

Перш ніж зупинити свій вибір на Швеції, Польща розглядала як потенційних партнерів з угоди щодо закупівель ще п’ять країн, зокрема Францію, Південну Корею, Іспанію, Німеччину та Італію.

Підводні човни типу A-26 Blekinge – характеристики

Президент Saab Мікаель Юханссон заявив у жовтні, що спроєктований шведами підводні човни типу A-26 Blekinge природним чином підходить для мілководдя Балтійського моря, але водночас здатний діяти в глибоких морях і океанах.

Вони можуть випускати важкі та легкі торпеди (калібру 533 мм і 400 мм відповідно), а також ставити морські міни.

