Два танкера, попавшие под жесткие санкции за перевозку российской нефти, почти одновременно подорвались у побережья Турции.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В Черном море взорвались танкеры теневого флота

Генеральный директорат Турции по морским делам подтвердил инциденты с взрывами танкеров.

Сначала сообщалось, что взрыв произошел на танкере Kairos, который затем начал набирать воду. После этого подорвался танкер Virat – оттуда начал подниматься дым.

Отмечается, что причины взрывов неизвестны. Продолжается спасательная операция для обоих судов.

Kairos подпадает под санкции Великобритании и Европейского Союза, а Virat — под санкции Соединенных Штатов и ЕС.

На данный момент точно неизвестно, какова причина взрывов на танкерах или возле них. Однако в результате этого судна повреждены.

Военно-морские силы Испании, которые предоставляют навигационные предупреждения в регионе, где подорвались танкеры, заявляют, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в некоторых районах Черного моря существует значительный риск, связанный с плавучими минами.

Kairos — судно класса Suezmax, которое ранее совершало рейс из российского порта Новороссийск в Парадип в Индии, перевозя нефть Москвы марки Urals. По данным Bloomberg, на момент инцидента судно возвращалось в российский порт, чтобы загрузить следующий груз.

Как и Kairos, Virat был пуст на момент удара. Судя по всему, он простоял в западной части Черного моря большую часть года после того, как 10 января попал в черный список Управления по контролю за иностранными активами США.

