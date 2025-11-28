Два танкера, попавшие под жесткие санкции за перевозку российской нефти, почти одновременно подорвались у побережья Турции.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В Черном море взорвались танкеры теневого флота

Генеральный директорат Турции по морским делам подтвердил инциденты с взрывами танкеров.

Сейчас смотрят

Сначала сообщалось, что взрыв произошел на танкере Kairos, который затем начал набирать воду. После этого подорвался танкер Virat – оттуда начал подниматься дым.

Отмечается, что причины взрывов неизвестны. Продолжается спасательная операция для обоих судов.

Kairos подпадает под санкции Великобритании и Европейского Союза, а Virat — под санкции Соединенных Штатов и ЕС.

На данный момент точно неизвестно, какова причина взрывов на танкерах или возле них. Однако в результате этого судна повреждены.

Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir. pic.twitter.com/rVcHPXL4YC — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) November 28, 2025

Военно-морские силы Испании, которые предоставляют навигационные предупреждения в регионе, где подорвались танкеры, заявляют, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в некоторых районах Черного моря существует значительный риск, связанный с плавучими минами.

Kairos — судно класса Suezmax, которое ранее совершало рейс из российского порта Новороссийск в Парадип в Индии, перевозя нефть Москвы марки Urals. По данным Bloomberg, на момент инцидента судно возвращалось в российский порт, чтобы загрузить следующий груз.

Как и Kairos, Virat был пуст на момент удара. Судя по всему, он простоял в западной части Черного моря большую часть года после того, как 10 января попал в черный список Управления по контролю за иностранными активами США.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.