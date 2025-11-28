Два танкери, які потрапили під жорсткі санкції за перевезення російської нафти, майже одночасних підірвалися біля узбережжя Туреччини.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У Чорному морі вибухнули танкери тіньового флоту

Генеральний директорат Туреччини з морських справ підтвердив інциденти з вибухами танкерів.

Спершу, повідомлялося, вибух стався на танкері Kairos, який потім почав набирати воду. Після цього підірвався танкер Virat – звідти почав підніматися дим.

Зазначається, що причини вибухів невідомі. Триває рятувальна операція для обох суден.

Kairos підпадає під санкції Великої Британії та Європейського Союзу, а Virat — під санкції Сполучених Штатів та ЄС.

Станом на зараз точно невідомо, яка причина вибухів на танкерів чи біля них. Проте внаслідок цього судна ушкоджено.

Військово-морські сили Іспанії, які надають навігаційні попередження в регіоні, де підірвалися танкери, заявляють, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в деяких районах Чорного моря існує значний ризик, пов’язаний з плавучими мінами.

Kairos — судно класу Suezmax, яке раніше здійснювало рейс з російського порту Новоросійськ до Парадіпа в Індії, перевозячи нафту Москви марки Urals. За даними Bloomberg, на момент інциденту судно поверталося до російського порту, щоб завантажити наступний вантаж.

Як і Kairos, Virat був порожній на момент удару. Судячи з усього, він простояв у західній частині Чорного моря більшу частину року після того, як 10 січня потрапив до чорного списку Управління з контролю за іноземними активами США.

