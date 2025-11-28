Два танкери, які потрапили під жорсткі санкції за перевезення російської нафти, майже одночасних підірвалися біля узбережжя Туреччини.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У Чорному морі вибухнули танкери тіньового флоту

Генеральний директорат Туреччини з морських справ підтвердив інциденти з вибухами танкерів.

Спершу, повідомлялося, вибух стався на танкері Kairos, який потім почав набирати воду. Після цього підірвався танкер Virat – звідти почав підніматися дим.

Зазначається, що причини вибухів невідомі. Триває рятувальна операція для обох суден.

Kairos підпадає під санкції Великої Британії та Європейського Союзу, а Virat — під санкції Сполучених Штатів та ЄС.

Станом на зараз точно невідомо, яка причина вибухів на танкерів чи біля них. Проте внаслідок цього судна ушкоджено.

Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir. pic.twitter.com/rVcHPXL4YC — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) November 28, 2025

Військово-морські сили Іспанії, які надають навігаційні попередження в регіоні, де підірвалися танкери, заявляють, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в деяких районах Чорного моря існує значний ризик, пов’язаний з плавучими мінами.

Kairos — судно класу Suezmax, яке раніше здійснювало рейс з російського порту Новоросійськ до Парадіпа в Індії, перевозячи нафту Москви марки Urals. За даними Bloomberg, на момент інциденту судно поверталося до російського порту, щоб завантажити наступний вантаж.

Як і Kairos, Virat був порожній на момент удару. Судячи з усього, він простояв у західній частині Чорного моря більшу частину року після того, як 10 січня потрапив до чорного списку Управління з контролю за іноземними активами США.

