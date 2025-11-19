Евросоюз рассматривает возможность введения дополнительных санкций против тех, кто помогает так называемому “теневому флоту” танкеров, перевозящих российскую нефть.

Это должно стать очередной попыткой усложнить Москве финансирование войны против Украины, пишет Bloomberg.

Санкции ЕС против “теневого флота” РФ

По данным источников издания, министры иностранных дел стран ЕС, которые встретятся в четверг в Брюсселе, намерены обсудить взаимодействие со странами, регистрирующими такие суда.

Цель — усилить контроль над кораблями, которые Россия использует для обхода санкций ЕС.

В документе, разосланном накануне встречи и имеющемся в распоряжении издания, Польша предложила новые регулирования и координацию действий, в частности по сложным вопросам — например, имеют ли представители государственных органов право заходить на борт судна.

Согласно документу, ЕС провел масштабные дипломатические контакты со странами регистрации судов и убедил многие из них снять такие корабли с реестра.

Варшава также предложила привлекать портовые и прибрежные государства, которые могут быть причастны к деятельности этих судов.

По словам источников, новые меры станут частью 20-го пакета санкций Евросоюза.

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас говорила о том, что теневой флот РФ в настоящее время включает около 1 400 судов, которые Кремль использует для обхода западных санкций на торговлю нефтью.

Танкеры флота не только способствуют развитию военной экономики России, но и представляют серьезную угрозу для окружающей среды и безопасности судоходства.

