Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает ежемесячно около €1 млрд на поддержку Украины через программу закупок оружия PURL.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, которая состоялась 2 декабря.

Рютте о поддержке Украины через PURL

По словам генерального секретаря НАТО, хорошая новость заключается в том, что сейчас продолжается движение по плану по PURL.

— Нам нужно было около €4 млрд к этому времени. Мы начали в августе — по €1 млрд в месяц. Сейчас у нас есть €4 млрд. Так что в декабре еще есть работа, но я осторожно оптимистичен, что мы закроем декабрь, — объяснил Рютте.

По мнению генерального секретаря НАТО, важно сохранить этот темп и обеспечить, чтобы в течение следующего года снова было не менее €1 млрд в месяц, чтобы закупать критически необходимое для Украины оборудование в США.

Как объяснил Рютте, это очень важно, поскольку есть вещи, которые не производятся в Европе или отсутствуют необходимые запасы. Это включает наступательные и оборонительные элементы в пакетах помощи Украине, подчеркнул он.

В то же время Рютте отметил, что в ближайшее время состоится беседа с министрами иностранных дел стран НАТО о том, как двигаться дальше.

Генеральный секретарь НАТО рассказал, что подал несколько предложений, чтобы сделать процесс более стабильным.

