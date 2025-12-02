Связанные с НАТО пункты мирного соглашения будут рассматриваться при участии блока — Рютте
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что любые пункты мирного соглашения о прекращении войны России против Украины, касающиеся Альянса, должны прорабатываться отдельно и обязательно с его участием.
- Рютте поддержал мирные наработки США, подчеркнув необходимость иметь предложения за столом переговоров.
Любые пункты потенциального мирного соглашения о прекращении войны России против Украины, касающиеся НАТО, должны прорабатываться отдельно и решаться с участием самого Североатлантического альянса.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции накануне заседания Совета министров иностранных дел Альянса в Брюсселе.
Рютте о связанных с НАТО пунктах мирного соглашения по Украине
— Когда речь идет о пунктах, касающихся НАТО, очевидно, что пункты потенциального соглашения о завершении войны против Украины, касающиеся НАТО, будут прорабатываться отдельно. Конечно, это будет включать НАТО, — заявил Рютте.
В то же время генеральный секретарь НАТО поддержал мирные наработки со стороны США.
По его мнению, нужно с чего-то начать, чтобы иметь предложения за столом переговоров. Он уточнил, что в Женеве и Флориде недавно состоялись переговоры американской и украинской делегаций.
По словам Рютте, сегодня продолжаются переговоры команды из США с российской стороной. Генеральный секретарь отметил, что это внимательно отслеживается. Он подчеркнул, что очень важны усилия США, направленные на завершение этой ужасной войны.
Рютте о вступлении Украины в НАТО
Кроме этого, Рютте объяснил, что для вступления Украины в НАТО нужен консенсус всех союзников, поэтому стоит отделять принцип от практики.
— Как вы знаете, такого консенсуса по вступлению Украины в НАТО нет. Принцип закреплен в Вашингтонском договоре 1949 года. Этот договор остается в силе, как и решение Вашингтонского саммита 2024 года, — сказал он.
По словам генсека, итоговое решение Вашингтонского саммита, которое четко заявило, что путь Украины в НАТО необратим, остается в силе.
В то же время Рютте отметил, что старый мирный план, состоявший из 28 пунктов, очевидно, больше не актуален.