Любые пункты потенциального мирного соглашения о прекращении войны России против Украины, касающиеся НАТО, должны прорабатываться отдельно и решаться с участием самого Североатлантического альянса.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции накануне заседания Совета министров иностранных дел Альянса в Брюсселе.

Рютте о связанных с НАТО пунктах мирного соглашения по Украине

— Когда речь идет о пунктах, касающихся НАТО, очевидно, что пункты потенциального соглашения о завершении войны против Украины, касающиеся НАТО, будут прорабатываться отдельно. Конечно, это будет включать НАТО, — заявил Рютте.

В то же время генеральный секретарь НАТО поддержал мирные наработки со стороны США.

Сейчас смотрят

По его мнению, нужно с чего-то начать, чтобы иметь предложения за столом переговоров. Он уточнил, что в Женеве и Флориде недавно состоялись переговоры американской и украинской делегаций.

По словам Рютте, сегодня продолжаются переговоры команды из США с российской стороной. Генеральный секретарь отметил, что это внимательно отслеживается. Он подчеркнул, что очень важны усилия США, направленные на завершение этой ужасной войны.

Рютте о вступлении Украины в НАТО

Кроме этого, Рютте объяснил, что для вступления Украины в НАТО нужен консенсус всех союзников, поэтому стоит отделять принцип от практики.

— Как вы знаете, такого консенсуса по вступлению Украины в НАТО нет. Принцип закреплен в Вашингтонском договоре 1949 года. Этот договор остается в силе, как и решение Вашингтонского саммита 2024 года, — сказал он.

По словам генсека, итоговое решение Вашингтонского саммита, которое четко заявило, что путь Украины в НАТО необратим, остается в силе.

В то же время Рютте отметил, что старый мирный план, состоявший из 28 пунктов, очевидно, больше не актуален.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.