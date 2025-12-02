Генсек НАТО очікує по €1 млрд щомісяця для підтримки України через PURL
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте очікує щомісяця близько €1 млрд на підтримку України через програму закупівель зброї PURL.
Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі, яка відбулася 2 грудня.
Рютте про підтримку України через PURL
За словами генерального секретаря НАТО, хороша новина полягає в тому, що зараз триває рух за планом щодо PURL.
– Нам потрібно було близько €4 млрд до цього часу. Ми розпочали в серпні – по €1 млрд на місяць. Зараз маємо €4 млрд. Тож у грудні ще є робота, але я обережно оптимістичний, що ми закриємо грудень, – пояснив Рютте.
На думку генерального секретаря НАТО, важливо зберегти цей темп та забезпечити, щоб протягом наступного року знову було щонайменше €1 млрд на місяць, щоб закуповувати критично необхідне для України обладнання у США.
Як пояснив Рютте, це є дуже важливим, оскільки є речі, які не виробляються в Європі або відсутні необхідні запаси. Це включає наступальні та оборонні елементи у пакетах допомоги Україні, наголосив він.
Водночас Рютте зазначив, що незабаром відбудеться розмова з міністрами закордонних справ країн НАТО про те, як рухатися далі.
Генеральний секретар НАТО розповів, що подав кілька пропозицій, щоб зробити процес стабільнішим.