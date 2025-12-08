Дело о геноциде: Международный суд ООН принял встречный иск РФ против Украины
- Международный суд ООН постановлением от 5 декабря признал приемлемым встречный иск России против Украины по делу о геноциде.
- Он отклонил соответствующее ходатайство Украины и установил, что иск РФ подпадает под юрисдикцию суда.
Международный суд ООН принял решение о принятии встречного иска РФ против Украины по делу о нарушении Конвенции о геноциде, обязав стороны представить свои доказательные базы.
Иск РФ против Украины по делу о геноциде
Как сообщила пресс-служба Международного суда ООН, постановлением от 5 декабря признано, что встречный иск России “является приемлемым как таковым и частью текущего производства”.
Ходатайство Украины об отклонении российского иска было отклонено. Суд определил, что иск РФ подсуден его юрисдикции и тесно связан с предметом иска, поданного Украиной.
Согласно решению суда, Украина должна подать свой ответ на встречный иск России до 7 декабря 2026 года. В то же время Россия получит время до 7 декабря 2027 года для ответа на украинские аргументы.
Промежуточное решение Международного суда ООН по делу по Конвенции о геноциде было объявлено 2 февраля 2024 года. Украина подала иск, обвиняя Россию в злоупотреблении термином геноцид как оправданием для начала полномасштабной войны.
Хотя суд отклонил большинство (пять из шести) возражений России, он ограничил сферу рассмотрения, отказавшись оценивать исковые требования Украины о незаконности признания так называемых “ЛДНР” и начале войны, считая их не связанными с Конвенцией о геноциде.
Единственным требованием, переходящим к рассмотрению по существу, является утверждение Украины о том, что безосновательные обвинения РФ в вымышленном геноциде сами по себе являются нарушением Конвенции о геноциде.