Международный суд ООН принял решение о принятии встречного иска РФ против Украины по делу о нарушении Конвенции о геноциде, обязав стороны представить свои доказательные базы.

Иск РФ против Украины по делу о геноциде

Как сообщила пресс-служба Международного суда ООН, постановлением от 5 декабря признано, что встречный иск России “является приемлемым как таковым и частью текущего производства”.

Ходатайство Украины об отклонении российского иска было отклонено. Суд определил, что иск РФ подсуден его юрисдикции и тесно связан с предметом иска, поданного Украиной.

Сейчас смотрят

Согласно решению суда, Украина должна подать свой ответ на встречный иск России до 7 декабря 2026 года. В то же время Россия получит время до 7 декабря 2027 года для ответа на украинские аргументы.

Промежуточное решение Международного суда ООН по делу по Конвенции о геноциде было объявлено 2 февраля 2024 года. Украина подала иск, обвиняя Россию в злоупотреблении термином геноцид как оправданием для начала полномасштабной войны.

Хотя суд отклонил большинство (пять из шести) возражений России, он ограничил сферу рассмотрения, отказавшись оценивать исковые требования Украины о незаконности признания так называемых “ЛДНР” и начале войны, считая их не связанными с Конвенцией о геноциде.

Единственным требованием, переходящим к рассмотрению по существу, является утверждение Украины о том, что безосновательные обвинения РФ в вымышленном геноциде сами по себе являются нарушением Конвенции о геноциде.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.