Міжнародний суд ООН ухвалив рішення про прийняття зустрічного позову РФ проти України у справі про порушення Конвенції про геноцид, зобов’язавши сторони представити свої доказові бази.

Позов РФ проти України у справі про геноцид

Як повідомила пресслужба Міжнародного суду ООН, ухвалою від 5 грудня визнано, що зустрічний позов Росії “є прийнятним як таким і частиною поточного провадження”.

Клопотання України про відхилення російського позову було відхилено. Суд визначив, що позов РФ підсудний його юрисдикції та тісно пов’язаний з предметом позову, поданого Україною.

Згідно з рішенням суду, Україна має подати свою відповідь на зустрічний позов Росії до 7 грудня 2026 року. Водночас Росія отримає час до 7 грудня 2027 року для відповіді на українські аргументи.

Проміжне рішення Міжнародного суду ООН у справі за Конвенцією про геноцид було оголошено 2 лютого 2024 року. Україна подала позов, звинувачуючи Росію у зловживанні терміном геноцид як виправданням для початку повномасштабної війни.

Хоча суд відхилив більшість (п’ять із шести) заперечень Росії, він обмежив сферу розгляду, відмовившись оцінювати позовні вимоги України щодо незаконності визнання так званих “ЛДНР” та початку війни, вважаючи їх не пов’язаними з Конвенцією про геноцид.

Єдиною вимогою, що переходить до розгляду по суті, є твердження України про те, що безпідставні звинувачення РФ у вигаданому геноциді самі по собі є порушенням Конвенції про геноцид.

