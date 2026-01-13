Парламентские выборы в Венгрии состоятся в воскресенье, 12 апреля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отстает в опросах по рейтингам.

Дату выборов назвал президент Венгрии Тамаш Сульок в социальной сети Facebook.

Названа дата выборов в Венгрии

Назначенная дата парламентских выборов соответствует срокам, установленным конституцией Венгрии, пишет издание Bloomberg.

Партия Фидес Орбана отстает в большинстве опросов общественного мнения после четырех сроков подряд.

Впервые с 2010 года Виктор Орбан получил серьезного конкурента в лице Петера Мадяра, чья правоцентристская партия сейчас опережает действующую власть по уровню поддержки в опросах.

44-летний Мадяр пообещал отменить 16-летнее правление Орбана и добиваться тюремного заключения для должностных лиц, осужденных за правонарушения.

Также он пообещал переориентировать Венгрию на основные направления ЕС после того, как Орбан бросил вызов единству 27 стран-членов ЕС и НАТО, развивая связи с Россией и Китаем, одновременно открыто критикуя Украину во время военного положения.

Как отмечают в издании, вероятно, избиратели демонстрируют усталость от премьер-министра Венгрии, который занимал пост пять раз, впервые пришел к власти как лидер правоцентристских сил в 1998 году и вернулся на руководящую должность в 2010 году.

Большинство неправительственных социологических организаций показывают значительное преимущество венгерской партии Тиса. Некоторые из них дают ей двузначные показатели, хотя социологические компании, близкие к Орбану, утверждают, что правящая партия Фидес все еще имеет уменьшающееся преимущество.

Рост популярности Мадяра привел к спекуляциям о том, будет ли Орбан вообще баллотироваться на выборах в качестве кандидата на пост премьер-министра Венгрии. Это произошло даже несмотря на то, что он неоднократно заявлял в этом месяце, что считает себя лучшим выбором для Фидес.

Правящая партия объявит своего кандидата до 20 февраля, заявил Орбан на съезде Фидес в субботу, 10 января.

В прошлом месяце западные СМИ писали, что Орбан рассматривает идею занять должность президента и переписать законы, чтобы сделать свою должность самой влиятельной в Венгрии. Ранее Орбан заявил, что эта идея всегда обсуждается.