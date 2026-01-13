Парламентські вибори в Угорщині відбудуться у неділю, 12 квітня. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відстає в опитуваннях за рейтингами.

Дату виборів назвав президент Угорщини Тамаш Сульок у соціальній мережі Facebook.

Названо дату виборів в Угорщині

Призначена дата парламентських виборів відповідає термінам, встановленим конституцією Угорщини, пише видання Bloomberg.

Зараз дивляться

Партія Фідес Орбана відстає в більшості опитувань громадської думки після чотирьох термінів поспіль.

Вперше з 2010 року Віктор Орбан отримав серйозного конкурента в особі Петера Мадяра, чия правоцентристська партія наразі випереджає чинну владу за рівнем підтримки в опитуваннях.

44-річний Мадяр пообіцяв скасувати 16-річне правління Орбана та домагатися тюремного ув’язнення для посадовців, засуджених за правопорушення.

Також він пообіцяв переорієнтувати Угорщину на основні напрямки ЄС після того, як Орбан кинув виклик єдності 27 країн-членів ЄС та НАТО, розвиваючи зв’язки з Росією та Китаєм, водночас відкрито критикуючи Україну під час воєнного стану.

Як зазначають у виданні, ймовірно, виборці демонструють втому від прем’єр-міністра Угорщини, який обіймав посаду п’ять разів, вперше прийшов до влади як лідер правоцентристських сил у 1998 році та повернувся на керівну посаду в 2010 році.

Більшість неурядових соціологічних організацій показують значну перевагу угорської партії Тиса. Деякі з них дають їй двозначні показники, хоча соціологічні компанії, близькі до Орбана, стверджують, що керівна партія Фідес все ще має зменшувану перевагу.

Зростання популярності Мадяра призвело до спекуляцій щодо того, чи взагалі Орбан балотуватиметься на виборах як кандидат на посаду прем’єр-міністра Угорщини. Це відбулося навіть попри те, що він неодноразово заявляв цього місяця, що вважає себе найкращим вибором для Фідес.

Керівна партія оголосить свого кандидата до 20 лютого, заявив Орбан на з’їзді Фідес у суботу, 10 січня.

Минулого місяця західні ЗМІ писали, що Орбан розглядає ідею обійняти посаду президента та переписати закони, щоб зробити свою посаду найвпливовішою в Угорщині. Раніше Орбан заявив, що ця ідея завжди обговорюється.