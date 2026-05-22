Часть чиновников в Кремле считает, что война против Киева зашла в тупик, ведь Украина стабилизирует фронт и усиливает удары дронами. В то же время, российский диктатор Владимир Путин якобы хочет завершить войну до конца года на условиях, которые считает победными.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно о признаках истощения вторжения РФ

Украина и ее союзники все больше уверяются, что вторжение России иссякает, ведь Киев стабилизирует линию фронта и сдерживает весеннее наступление Москвы.

Растущая эффективность Украины в использовании беспилотников для нанесения значительных потерь российским войскам сопровождается ударами по линии фронта и глубоко внутри России. Это, в свою очередь, усугубляет критику действий президента Владимира Путина в Кремле.

Наряду с экономическим спадом и ограничениями в интернете это влечет за собой усталость от войны среди рядовых россиян.

– Нервное настроение распространяется и среди части русской элиты. Некоторые чиновники Кремля считают, что война зашла в тупик и не имеет четкого пути решения, – сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Путин, по их словам, хочет завершить войну до конца этого года, но только на условиях, которые он считает победителями. Среди них – полный контроль над Донецкой и Луганской областями, которые российские войска не смогли захватить более десяти лет, а также более широкое соглашение о безопасности с Европой, которое фактически закрепило бы территориальные достижения Москвы.

Отмечается, что спикер Кремля Дмитрий Песков официально отрицает, что Путин устанавливал любые подобные сроки.

Между тем, Украина готовится к возможному новому российскому наступлению летом и предупреждает о возможных попытках усиления давления, в частности из-за новых волн мобилизации в РФ.

В то же время, украинские войска в основном удерживают линию фронта после зимнего обострения боевых действий. По данным DeepState, значительная часть фронта стабилизирована к середине мая.

Украина также улучшила соотношение потерь к примерно одному украинскому военному на пять российских, утверждают международные чиновники. Представители США и Европы также отмечают ужесточение украинской армии.

Беспилотники, которые Украина разворачивает в растущем количестве, стали одним из ключевых факторов войны. Они помогают компенсировать недостаток человеческих ресурсов, продолжающийся с начала полномасштабного вторжения России.

Несмотря на это, Киев достиг еще не всех своих стратегических целей – значительная часть оккупированных Россией территорий остается под контролем РФ, а проходящие при участии США переговоры о мире остаются в тупике.

Кроме того, в Украине также растет усталость населения от войны, а мобилизация остается очень непопулярной.

Правительство работает над реформами, которые должны повысить мотивацию военных, увеличить зарплату пехоты и расширить использование беспилотных систем.

Также украинское ПВО продолжает эффективно сбивать дроны, но сталкивается с трудностями в противодействии баллистическим ракетам.

Напомним, президент Владимир Зеленский, комментируя украинскую атаку на НПЗ в Ярославле, отметил, что таким образом защитники “возвращают войну домой, в Россию”, что, по его мнению, вполне справедливо.

