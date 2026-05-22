Украинцы откровенно рассказали, какие именно черты телеведущей Леси Никитюк привлекают их больше всего.

Неожиданные результаты опроса стали известны во время съемок шоу єПитання на Новом, очередной выпуск которого зрители увидят уже сегодня, 22 мая, в 19:00.

В этом проекте звездные команды — от военных и олимпийских чемпионов до блогеров и артистов — пытаются угадать реальные ответы украинцев на разнообразные, а порой и довольно провокационные вопросы.

Дантес поставил на ноги Лесю Никитюк

Первым ответить на вопрос вызвался певец Владимир Дантес — коллега Леси и ее соперник в проекте Хто зверху?. Он был убежден, что хорошо знает вкусы аудитории.

— Я не мог не ответить, это моя коллега, партнерша! Думаю, люди всегда в первую очередь обращают внимание на очаровательные ноги Леси. Поэтому был уверен, что именно они на первом месте. А еще я общаюсь с Лесей и вижу в сети, что она достаточно часто выкладывает фотографии с декольте или в купальнике. Поэтому многие обращают внимание на грудь, — поделился мыслями артист.

Однако интуиция частично подвела певца, ведь декольте вообще не было в списке ответов.

Что назвали респонденты

В целом украинцы сформировали рейтинг из восьми самых популярных ответов. Как оказалось, в телеведущей ценят не только внешность, но и внутренние качества:

Ноги — этот вариант стал бесспорным лидером, его выбрали 21 человек;

Все — абсолютную привлекательность звезды отметили 16 респондентов;

Юмор — остроумие Леси оценили 11 опрошенных;

Рост — привлекает девять человек;

Харизма — набрала восемь голосов;

Подача себя и манера поведения — завоевали расположение семи человек;

Губы — выделили пятеро опрошенных;

Глаза — замыкают топ голосования.

Реакция Леси Никитюк

Сама Леся Никитюк отреагировала на такие результаты с фирменной самоиронией и юмором, хотя и не скрывала своего удивления от самого вопроса.

— Вы что, издеваетесь? Вы реально спросили такое у людей? Не знаю, кто меня так подставил в этом шоу! А оказывается, я сексуальная! Хотя, наверное, ответ “все” дали мои родственники. А вот насчет роста — правда. Все, когда меня видят вживую, говорят: “Ого, вы такая высокая!” Ну, конечно, я же в телевизоре маленькая. Но спасибо вам всем! — прокомментировала ведущая.

Ранее Леся Никитюк поделилась своими ежедневными бьюти-привычками и рассказала, что помогает ей поддерживать свежий вид даже после длительных рабочих дней.

Источник : Новий канал

