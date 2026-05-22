Соискатели высшего образования имеют право на отсрочку от мобилизации.

Могут ли призвать студента, который получает второе высшее образование и возможна ли отсрочка от мобилизации для соискателей второго высшего образования в Украине в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Второе высшее образование: есть ли право на отсрочку

Студенты, получающие высшее образование по дневной или дуальной форме обучения, имеют право на отсрочку.

Сейчас смотрят

Согласно закону Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 23), соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является высшим за предыдущий уровень образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины Об образовании, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Могут ли мобилизовать студента, который получает второе высшее образование в 2026 году

В 2026 году право на отсрочку за студентами сохраняется, но при определенных условиях.

Согласно закону №10449, призыву во время мобилизации не подлежат студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше ранее полученного.

Если студент учится в высшем учебном заведении и имеет уровень бакалавра, то он может поступить в магистратуру, далее в аспирантуру, и на эти периоды будет действовать отсрочка от мобилизации. То есть здесь прослеживается четкая последовательность получения определенных уровней образования.

Например, студент, который уже имеет диплом бакалавра или магистра по одной специальности, при желании поступить на бакалаврат или магистратуру по другой специальности не будет иметь права на отсрочку. Но в случае наличия диплома бакалавра и при желании поступить на магистратуру и продолжить обучение по этой же специальности, студент будет иметь право на отсрочку.

Обязательное условие — это последовательная образовательная программа.

Кроме того:

Не мобилизуют докторантов, обучающихся по дневной или дуальной формам.

Все аспиранты также получили право на отсрочку от мобилизации, независимо от формы обучения (контрактной или бюджетной).

Согласно закону, призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат:

Соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, обучающиеся на дневной или дуальной форме образования и получающие уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной ч.2 ст. 10 закона Украины Об образовании , а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Следовательно, право на отсрочку имеют три категории:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования — при определенных условиях; аспиранты, докторанты; лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Для того, чтобы соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования имели право на отсрочку, должны соблюдаться следующие условия (все одновременно):

дневная или дуальная форма обучения (заочная — не подходит!);

получение уровня образования, который выше ранее полученного уровня образования в определенной последовательности.

Возраст военнообязанного и специальность, по которой он получает образование, значения не имеют.

Кто из студентов может лишиться отсрочки

Отсрочка от службы не предусмотрена для мужчин, которым уже исполнилось 25 лет, если они во второй раз проходят обучение на том же или более низком образовательном уровне, а также в случае выбора заочной, дистанционной, сетевой или индивидуальной формы обучения.

Как отметила юрист GRACERS Анна Золотова в комментарии для Фактов ICTV, в таких случаях право на отсрочку не действует.

Также его могут лишиться студенты, которые учатся не последовательно, то есть переходят между разными уровнями образования без логического продолжения, а также те, кто повторно получает уже приобретенную образовательную степень или учится не на дневной или дуальной форме.

Отдельно обращается внимание на переходный период между завершением бакалавриата и поступлением в магистратуру. Обычно диплом бакалавра выдают в конце июня или в начале июля, тогда как официальный зачет в магистратуру происходит только в сентябре.

В этот промежуток времени студент фактически временно теряет основания для отсрочки, и если ему больше 25 лет, теоретически он может подлежать мобилизации.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.