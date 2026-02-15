Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас высказала мнение, что наибольшая угроза со стороны России заключается в том, что она получает за столом переговоров даже больше, чем может достичь на поле боя.

Об этом Каллас сказала в речи на Мюнхенской конференции по безопасности.

Что сказала Каллас о переговорах с Россией

Кая Каллас отметила, что несмотря на то, что россияне едва продвинулись за линию фронта 2014 года ценой 1,2 млн потерь собственных людей, Кремль ставит абсолютно нереалистичные требования за столом переговоров.

– Сегодня Россия разбита, ее экономика в руинах, она оторвана от европейских энергетических рынков, а ее собственные граждане бегут. На самом деле самая большая угроза, которую сейчас представляет Россия, заключается в том, что она получает больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя, – обратила внимание глава дипломатии ЕС.

EU’s Kaja Kallas on Russia: The greatest threat Russia presents right now is that it gains more at the negotiation table than it has achieved on the battlefield. pic.twitter.com/Pbw9e1tDrh — Clash Report (@clashreport) February 15, 2026

Она уточнила, что важно здесь не столько наличие места за столом переговоров, сколько понимание того, о чем именно ведутся эти переговоры.

– На наш взгляд, все очень просто: максималистские требования России не могут быть удовлетворены минималистским ответом. Подумайте об этом: если вооруженные силы Украины должны быть ограничены по размеру, то и российские тоже. Россия должна платить за ущерб, который она нанесла Украине, – подытожила Каллас.

По ее словам, компенсация ущерба, нанесенного Украине, вместе с возвращением депортированных украинских детей, должна сочетаться с отсутствием амнистии для РФ за ее военные преступления.

И это – лишь минимум, на который должен пойти Кремль, если он действительно стремится к миру.

Однако Европа не видит готовности России к настоящим переговорам, поэтому продолжит перевооружение, добавила дипломат.

Напомним, Кая Каллас анонсировала обсуждение стран ЕС относительно уступок, которые следует требовать от России в рамках потенциального соглашения о завершении войны.

