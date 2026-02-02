Сосредоточение внимания на действиях Украины в войне может размыть границы ответственности России за начало полномасштабной вооруженной агрессии.

Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас, слова которой процитировало издание The Guardian.

Каллас об ответственности РФ за войну против Украины

По словам Каллас, сейчас на Украину оказывается огромное давление, чтобы заставить пойти на очень сложные уступки, поэтому это является проблемой.

Сейчас смотрят

Вице-президент Европейской комиссии считает, что в результате этого может быть искажение ситуации, в чем на самом деле заключается проблема.

– Если вспомнить последние 100 лет, Россия напала как минимум на 19 стран, на некоторые из них по 3-4 раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию, – утверждает Каллас.

По ее мнению, Европа должна добиваться уступок от России, включая ограничения на ее военные силы, армию и ядерное оружие, а также требовать ответственности за совершенные преступления.

Как утверждает Каллас, россияне пытаются сосредоточиться на переговорах с США, чтобы избежать сложных разговоров, поскольку они убеждены, что разговоры с американскими представителями помогают с максималистскими требованиями, которых не удалось достичь военным путем.

Однако она подчеркнула, что ЕС имеет очень четкую роль в проверке любого потенциального будущего мирного соглашения, потому что необходимо участие стран Европы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.