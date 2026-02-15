Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас висловила думку, що найбільша загроза з боку Росії в тому, що вона отримує за столом переговорів навіть більше, ніж може досягти на полі бою.

Про це Каллас сказала у промові на Мюнхенській конференції з безпеки.

Що сказала Каллас про переговори з Росією

Кая Каллас зауважила, що попри те, що росіяни заледве просунулися за лінію фронту 2014 року ціною 1,2 млн втрат власних людей, Кремль ставить абсолютно нереалістичні вимоги за столом переговорів.

Зараз дивляться

– Сьогодні Росія розбита, її економіка в руїнах, вона відірвана від європейських енергетичних ринків, а її власні громадяни тікають. Насправді найбільша загроза, яку зараз представляє Росія, полягає в тому, що вона отримує більше за столом переговорів, ніж досягла на полі бою, – звернула увагу глава дипломатії ЄС.

EU’s Kaja Kallas on Russia: The greatest threat Russia presents right now is that it gains more at the negotiation table than it has achieved on the battlefield. pic.twitter.com/Pbw9e1tDrh — Clash Report (@clashreport) February 15, 2026

Вона уточнила, що важлива тут не стільки наявність місця за столом переговорів, скільки розуміння того, про що саме ведуться ці перемовини.

– На наш погляд, все дуже просто: максималістські вимоги Росії не можуть бути задоволені мінімалістською відповіддю. Подумайте про це: якщо військо України має бути обмежене за розміром, то і російське теж. Росія повинна платити за шкоду, яку вона завдала Україні, – підсумувала Каллас.

За її словами, компенсація шкоди, завданої Україні, разом з поверненням депортованих українських дітей, має поєднуватися з відсутністю амністії для РФ за її воєнні злочини.

І це – лише мінімум, на який має піти Кремль, якщо він дійсне прагне до миру.

Однак Європа не бачить готовності Росії до справжніх переговорів, тож продовжить переозброєння, додала дипломат.

Нагадаємо, Кая Каллас анонсувала обговорення країн ЄС щодо поступок, яких слід вимагати від Росії у межах потенційної угоди про завершення війни.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.