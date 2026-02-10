Глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас запропонує перелік поступок, яких Європа повинна вимагати від Росії в рамках угоди про припинення війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

У переговорах про припинення війни беруть участь українські, американські та російські чиновники, а європейці час від часу консультуються з ними. Проте європейські чиновники заявляють, що без них мирної угоди не буде.

— Усі учасники переговорів, зокрема росіяни та американці, повинні розуміти, що для укладення угоди необхідна згода європейців. І для цього ми також маємо умови. І ми повинні висунути ці умови не українцям, на яких і так чиниться великий тиск, а росіянам, — заявила Каллас журналістам у Брюсселі.

Каллас зауважила, що найближчими днями вона запропонує урядам країн-членів ЄС перелік поступок, яких Європа має вимагати від Москви.

Серед таких вимог будуть: повернення росіянами всіх викрадених та вивезених до Росії українських дітей, а також обмеження щодо Збройних сил Росії. Більше подробиць Кая Каллас не надала.

В Європі заявляють, що мають важелі впливу, адже близько €210 млрд ($250 млрд) російських активів заморожені в Європі.

Більшість країн Європи проводять політику дипломатичної ізоляції Росії. Але деякі з них останніми місяцями говорять про необхідність прямих переговорів з Москвою, частково через те, що вони з обережністю ставляться до контактів між американцями та росіянами.

Головний радник президента Франції Еммануеля Макрона з питань зовнішньої політики Еммануель Бонн минулого тижня відвідав Москву. Деякі європейські чиновники запропонували призначити посланця ЄС для ведення переговорів з Росією. Однак Каллас хоче, щоб Європа для початку визначилася зі своїми вимогами до Москви.

— Якщо ми не відстоюємо жодних позицій, нам немає сенсу сідати за стіл переговорів, — сказала Кая Каллас.

