Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Текст он опубликовал у себя в соцсети Х.

Письмо Орбана Зеленскому: что известно

По словам Виктора Орбана, Украина в течение четырех лет якобы пытается втянуть Венгрию в войну, которая происходит между Россией и Украиной, и хочет «привести к власти проукраинское правительство», координируя усилия с местной оппозицией.

Сейчас смотрят

– В последние дни вы заблокировали нефтепровод Дружба, который имеет критическое значение для энергоснабжения Венгрии. Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей. Поэтому я призываю вас сменить свою антивенгерскую политику! – написал он.

Орбан подчеркнул, что венгерский народ не несет ответственности за “ситуацию, в которой оказалась Украина”.

По его словам, венгры якобы сочувствуют украинскому народу, но не желают участвовать в войне и финансировать военные действия, как и не хотят платить за энергоносители больше денег.

– Я призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода Дружба и воздержаться от любых дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии. Больше уважения к Венгрии! – говорится в заявлении Виктора Орбана.

Напомним, Венгрия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций ЕС, пока не будет восстановлен транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу Дружба, который был разрушен после ударов РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на угрозы Венгрии заявил, что премьер-министру Виктору Орбану следует просить российского диктатора Владимира Путина об энергетическом перемирии для восстановления критической инфраструктуры.

Между тем президент Европейского совета Антониу Кошта отметил, что есть договоренность с Украиной для оценки, сколько времени нужно на восстановление транзита нефти по нефтепроводу Дружба.

Украина в свою очередь предложила ЕС нефтепровод Одесса–Броды в качестве альтернативы поврежденной Дружбе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.