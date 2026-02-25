Перед парламентскими выборами поддержка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана среди избирателей снизилась.

Накануне парламентских выборов поддержка Орбана снизилась

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на опрос Median в венгерских СМИ, оппозиционная партия Тиса Петера Мадяра увеличила свое преимущество до 20 процентных пунктов среди избирателей. Это по сравнению с 12 пунктами в середине января.

Среди тех, кто говорит, что точно проголосует на парламентских выборах, Тиса опережает партию Фидес Орбана — 55% против 35%.

Как говорит сам Мадяр, этот разрыв, “самый большой из измеренных на данный момент среди независимых социологов, приближает Тису к получению подавляющего большинства в парламенте”.

Публикация результатов опроса отобразилась и на валютном рынке. Так, в начале торгов в среду форинт вырос на 0,6% по отношению к евро, опередив другие валюты в Восточной Европе.

Сама же венгерская валюта сейчас торгуется близко к самому высокому уровню за два года, чему способствуют ставки на то, что победа Мадяра разблокирует замороженные средства ЕС и страна начнет процесс введения евро.

Издание напоминает, что более $20 млрд средств ЕС для Венгрии были заморожены из-за проблем с верховенством права и коррупцией в стране.

Опрос проводился с 18 по 23 февраля среди 1000 человек. Погрешность составляет 3,5 пункта.

Напомним, что менее чем за семь недель должны пройти парламентские выборы в Венгрии. Ожидается, что они состоятся в воскресенье, 12 апреля.

