Украина и Нидерланды подписали долгосрочное оборонное соглашение
Украина и Нидерланды подписали документ о долгосрочной обороне сотрудничества между странами.
Об этом сообщил премьер-министр королевства Роб Еттен во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.
Соглашение об оборонном сотрудничестве с Нидерландами: что известно
Отмечается, что Украина и Нидерланды начали совместное производство дронов.
– Украинцы и мы хотим совместно развивать дальше нашу промышленность для того, чтобы это было благоприятно и для Украины, и для нас. Мы усилим нашу способность, нидерландская промышленность будет играть большую роль в этом, – заявил Йеттен.
По его словам, Амстердам инвестирует в оборонное сотрудничество €482 млн.
Президент Зеленский уточнил, что предложение Украины – это Drone Deal. Так, она будет касаться, в частности, изготовления беспилотников как таковых, а также комплексного развития защиты неба от ракет и вражеских дронов и развития радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
– Мы дали задание командам разработать детали. Как только мы подписали документы о начале этой работы по первому совместному производству именно в Нидерландах, – подчеркнул украинский лидер.
Отметим, что Владимир Зеленский в четверг, 16 апреля, находится с визитом в Нидерландах. Он принял участие в церемонии вручения международной премии Четыре свободы, которую вручили как ему, так и народу Украины.
Напомним, Украина и Италия тоже готовят стратегическое соглашение Drone Deal, предусматривающее объединение усилий в производстве беспилотников и систем РЭБ.
Первым партнером, которому Украина предложила Drone Deal, стали США.
Из-за нехватки систем ПВО Украина выступила с инициативой взаимовыгодного обмена технологиями: Киев предложил Вашингтону собственные разработки для борьбы с дронами в обмен на американские комплексы для перехвата баллистических целей.
Как объяснял Зеленский, это позволило бы Украине привлечь дополнительные средства и системно закрыть критические потребности в ПВО.