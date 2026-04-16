Украина и Нидерланды подписали документ о долгосрочной обороне сотрудничества между странами.

Об этом сообщил премьер-министр королевства Роб Еттен во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

Соглашение об оборонном сотрудничестве с Нидерландами: что известно

Отмечается, что Украина и Нидерланды начали совместное производство дронов.

Сейчас смотрят

– Украинцы и мы хотим совместно развивать дальше нашу промышленность для того, чтобы это было благоприятно и для Украины, и для нас. Мы усилим нашу способность, нидерландская промышленность будет играть большую роль в этом, – заявил Йеттен.

По его словам, Амстердам инвестирует в оборонное сотрудничество €482 млн.

Президент Зеленский уточнил, что предложение Украины – это Drone Deal. Так, она будет касаться, в частности, изготовления беспилотников как таковых, а также комплексного развития защиты неба от ракет и вражеских дронов и развития радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

– Мы дали задание командам разработать детали. Как только мы подписали документы о начале этой работы по первому совместному производству именно в Нидерландах, – подчеркнул украинский лидер.

Отметим, что Владимир Зеленский в четверг, 16 апреля, находится с визитом в Нидерландах. Он принял участие в церемонии вручения международной премии Четыре свободы, которую вручили как ему, так и народу Украины.

Напомним, Украина и Италия тоже готовят стратегическое соглашение Drone Deal, предусматривающее объединение усилий в производстве беспилотников и систем РЭБ.

Первым партнером, которому Украина предложила Drone Deal, стали США.

Из-за нехватки систем ПВО Украина выступила с инициативой взаимовыгодного обмена технологиями: Киев предложил Вашингтону собственные разработки для борьбы с дронами в обмен на американские комплексы для перехвата баллистических целей.

Как объяснял Зеленский, это позволило бы Украине привлечь дополнительные средства и системно закрыть критические потребности в ПВО.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.