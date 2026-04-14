Зеленский подписал соглашение об оборонном партнерстве с Норвегией
- Владимир Зеленский и премьер Норвегии подписали право на оборонное партнерство.
- Документ предусматривает усиление оборонного сотрудничества между Украиной и Норвегией.
- Соглашение является частью расширения международной поддержки Украины в сфере безопасности.
Президент Владимир Зеленский подписал декларацию об оборонном партнерстве с норвежским премьер-министром Йонасом Гаром Стере.
Об этом известно по онлайн-трансляции, опубликованной на канале президента в Telegram.
Декларация об оборонном партнерстве Украины и Норвегии: что известно
Йонас Стере отметил, что право на оборонное партнерство Украины и Норвегии является важным документом, который переведет сотрудничество стран в сфере безопасности на новый, более стратегический уровень.
По его словам, Норвегия будет продолжать оказывать Украине значительную военную поддержку, включая боеприпасы, средства ПВО и другие необходимые возможности.
– Этот документ закрепляет нашу долгосрочную преданность Украине и позволяет нам еще более эффективно координировать усилия в сфере обороны и безопасности, – подчеркнул Стере.
Он также заявил, что Норвегия остается одним из лидеров поддержки Украины, а подписанный документ является частью перехода к стратегическому партнерству между Украиной и Норвегией, о чем страны договаривались еще в феврале 2026 года.
Напомним, Норвегия пообещала Украине гарантии безопасности после прекращения огня.
Ранее стало известно, что 14 апреля перед визитом в Норвегию президент Владимир Зеленский побывал с рабочей поездкой в Германии. Там Украина и Германия подписали первое соглашение об обмене оборонными данными.