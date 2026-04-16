Україна та Нідерланди підписали документ про довгострокову оборону співпрацю між країнами.

Про це повідомив прем’єр-міністр королівства Роб Єттен під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Угода про оборонне співробітництво з Нідерландами: що відомо

Зазначається, що Україна та Нідерланди розпочали спільне виробництво дронів.

Зараз дивляться

– Українці і ми хочемо спільно розвивати далі нашу промисловість для того, щоб це було сприятливо і для України, і для нас. Ми підсилимо нашу спроможність, нідерландська промисловість гратиме велику роль у цьому, – заявив Єттен.

За його словами, Амстердам інвестує в оборонну співпрацю 482 млн євро.

Президент Зеленський уточнив, що пропозиція України – це Drone Deal. Так, вона буде стосуватися, зокрема, виготовлення безпілотників як таких, а також – комплексного розвитку – захисту неба від ракет та ворожих дронів і розвитку радіоелектронної боротьби (РЕБ).

– Ми дали завдання командам опрацювати деталі. Щойно ми підписали документи про початок цієї роботи по першому спільному виробництву саме в Нідерландах, – наголосив український лідер.

Зауважимо, що Володимир Зеленський у четвер, 16 квітня, перебуває з візитом у Нідерландах. Він взяв участь у церемонії вручення міжнародної премії Чотири свободи, яку вручили як йому, так і народові України.

Нагадаємо, Україна та Італія також готують стратегічну угоду Drone Deal, що передбачає об’єднання зусиль у виробництві безпілотників та систем РЕБ.

Першим партнером, якому Україна запропонувала Drone Deal, стали Сполучені Штати Америки.

Через нестачу систем ППО Україна виступила з ініціативою взаємовигідного обміну технологіями: Київ запропонував Вашингтону власні розробки для боротьби з дронами в обмін на американські комплекси для перехоплення балістичних цілей.

Як пояснював Зеленський, це дало б можливість Україні залучити додаткові кошти та системно закрити критичні потреби в ППО.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.