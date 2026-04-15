Україна та Італія розпочинають підготовку до підписання двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпілотних систем (Drone Deal). Італійська сторона вже офіційно підтвердила свою зацікавленість у реалізації цієї ініціативи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

За словами Зеленського, Україна розробила спеціальний формат угоди для партнерів – Drone Deal.

Президент розповів, що йдеться про українську військову експертизу, оборонні спроможності щодо дронів, ракет, систем радіоелектронної боротьби, а також про обмін даних.

Він розповів, що українська сторона пропонує об’єднати все це з можливостями партнерів, а Італія проявила інтерес до такої співпраці.

– Ми домовилися, що наші команди опрацюють деталі Drone Deal між країнами, – сказав Зеленський.

Як зазначив президент, Україна та Італія разом працюють над збільшенням взаємодії між оборонними секторами.

Що відомо про Drone Deal

Варто зазначити, що Сполучені Штати Америки стали першим партнером, якому українська сторона запропонувала укласти таку дронову угоду (Drone Deal).

Через нестачу систем ППО Україна виступила з ініціативою взаємовигідного обміну технологіями: Київ запропонував Вашингтону власні розробки для боротьби з дронами в обмін на американські комплекси для перехоплення балістичних цілей.

Як пояснював Зеленський, це дало б можливість Україні залучити додаткові кошти та системно закрити критичні потреби в ППО.

