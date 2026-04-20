Партия бывшего президента Болгарии Румена Радева лидирует на выборах. По результатам подсчета более 96% протоколов, Прогрессивная Болгария заручилась поддержкой 44,7% избирателей.

Об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Болгарии.

Согласно данным ЦИК Болгарии, первое место занимает Прогрессивная Болгария с 44,7% голосов, второе – Герб-СДС с 13,4%, третье – Коалиция Продолжаем изменения – Демократическая Болгария с 12,8%, четвертое – Движение за права и свободы (ДПС) с 6,6%, пятое – партия Возрождение с 4,3%.

Результаты других политических сил не превышают 3,3% голосов. Стоит отметить, что проходной барьер на выборах в Болгарии составляет 4%.

По предварительным результатам, представители Прогрессивной Болгарии займут не менее 130 мест в парламенте, общий состав которого насчитывает 240 депутатов.

Явка избирателей на текущих парламентских выборах превысила 50%. Это лучший показатель участия граждан в выборах, начиная с весны 2021 года.

62-летний Румен Радев ушел в отставку с поста президента Болгарии в начале 2026 года после девяти лет правления страной. По данным The Guardian, политик выступает с критикой Европейского Союза и предлагает возобновить дипломатические отношения с Россией.

Недавно он уже объявил о победе Прогрессивной Болгарии на выборах. Общаясь с прессой в Софии, Радев назвал этот результат неоспоримым, охарактеризовав его как возможность доминирования свободы над общественным унынием и запугиванием.

В то же время Радев заявлял, что Болгария хочет продолжать европейский путь, однако необходимо больше прагматизма, в частности минимизировать в стране “олигархическую модель управления”.

Кроме того, в издании обратили внимание, что Радев осудил 10-летнее оборонное соглашение между Болгарией и Украиной, которое стороны подписали в марте. Также он выступает против поставок оружия Украине, но утверждает, что не будет использовать вето для блокирования решений ЕС.

