Партія колишнього президента Болгарії Румена Радєва лідирує на виборах. За результатами підрахунку понад 96% протоколів, Прогресивна Болгарія заручилася підтримкою 44,7% виборців.

Згідно з даними ЦВК Болгарії, перше місце посідає Прогресивна Болгарія з 44,7% голосів, друге – Герб-СДС з 13,4%, третє – Коаліція Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія з 12,8%, четверте – Рух за права і свободи (ДПС) з 6,6%, п’яте – партія Відродження з 4,3%.

Результати інших політичних сил не перевищують 3,3% голосів. Варто зазначити, що прохідний показник на виборах у Болгарії становить 4%.

За попередніми результатами, представники Прогресивної Болгарії займуть не менше 130 місць у парламенті, загальний склад якого налічує 240 депутатів.

Активність виборців на поточних парламентських перегонах перевищила 50%. Це найкращий показник участі громадян у виборах, починаючи з весни 2021 року.

62-річний Румен Радєв пішов у відставку з посади президента Болгарії на початку 2026 року після дев’яти років правління країною. За інформацією The Guardian, політик виступає з критикою Європейського Союзу та пропонує відновити дипломатичні відносини з Росією.

Нещодавно він уже оголосив про перемогу Прогресивної Болгарії на виборах. Спілкуючись із пресою в Софії, Радєв назвав цей результат беззаперечним, охарактеризувавши його як можливість домінування свободи над суспільною зневірою та залякуванням.

Водночас Радєв стверджував, що Болгарія хоче продовжувати європейський шлях, проте необхідно більше прагматизму, зокрема мінімізувати в країні “олігархічну модель управління”.

Крім цього, у виданні звернули увагу, що Радєв засудив 10-річну оборонну угоду між Болгарією та Україною, яку сторони підписали у березні. Також він виступає проти постачання зброї Україні, але стверджує, що не використовуватиме вето для блокування рішень ЄС.

