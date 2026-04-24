Премьер Италии Джорджа Мелони раскритиковала намерение администрации президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G20 в Майами российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишут Ansa и Il Messaggero.

Что сказала Мелони о приглашении Путина на G20

Джорджа Мелони подчеркнула, что именно Путин должен сделать шаги навстречу, а не мировые лидеры.

– Что касается Путина на саммите G20, то я считаю, что именно сейчас мы должны попросить Путина сделать несколько шагов навстречу, а не самим делать их, – говорится в заявлении.

Премьер отметила, что в последние месяцы Вашингтон сделал немало подобных шагов навстречу Москве, однако в ответ Кремль не сделал ничего.

– Мы и американцы, особенно в последние месяцы, сделали, скажем так, несколько шагов навстречу России, а с другой стороны мы не увидели столько же ответных шагов. Я считаю, что именно сейчас пора требовать их от России, – подытожила Мелони.

Отметим, что саммит G20 США планируется провести в декабре 2026 года в Майами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал главу Кремля Владимира Путина на саммит G20 в Майами, однако считает, что его участие могло бы быть полезным.

