Мелони раскритиковала идею пригласить Путина на саммит G20 в США
Премьер Италии Джорджа Мелони раскритиковала намерение администрации президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G20 в Майами российского диктатора Владимира Путина.
Об этом пишут Ansa и Il Messaggero.
Что сказала Мелони о приглашении Путина на G20
Джорджа Мелони подчеркнула, что именно Путин должен сделать шаги навстречу, а не мировые лидеры.
– Что касается Путина на саммите G20, то я считаю, что именно сейчас мы должны попросить Путина сделать несколько шагов навстречу, а не самим делать их, – говорится в заявлении.
Премьер отметила, что в последние месяцы Вашингтон сделал немало подобных шагов навстречу Москве, однако в ответ Кремль не сделал ничего.
– Мы и американцы, особенно в последние месяцы, сделали, скажем так, несколько шагов навстречу России, а с другой стороны мы не увидели столько же ответных шагов. Я считаю, что именно сейчас пора требовать их от России, – подытожила Мелони.
Отметим, что саммит G20 США планируется провести в декабре 2026 года в Майами.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал главу Кремля Владимира Путина на саммит G20 в Майами, однако считает, что его участие могло бы быть полезным.