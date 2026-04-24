Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні розкритикувала намір адміністрації президента США Дональда Трампа запросити на саміт G20 у Маямі російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пишуть Ansa та Il Messaggero.

Що сказала Мелоні про запрошення Путіна на G20

Джорджа Мелоні наголосила, що саме Путін має зробити кроки на зустріч, а не світові лідери.

– Що стосується Путіна на саміті G20, то я вважаю, що саме зараз ми маємо попросити Путіна зробити кілька кроків назустріч, а не самим робити їх, – йдеться в заяві.

Прем’єрка зауважила, що в останні місяці Вашингтон зробив чимало подібних кроків назустріч Москві, однак у відповідь Кремль не зробив нічого.

– Ми та американці, особливо протягом останніх місяців, зробили, скажімо так, кілька кроків назустріч Росії, а з іншого боку ми не побачили стільки ж кроків у відповідь. Я вважаю, що саме зараз настав час вимагати їх від Росії, – підсумувала Мелоні.

Зауважимо, що саміт G20 США планують провести у грудні 2026 року в Маямі.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не запрошував главу Кремля Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі, однак вважає, що його участь могла б бути корисною.

Пов'язані теми:

