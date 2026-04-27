Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував співпрацю з Україною у будівництві сучасної армади безпілотників для його країни.

Про це Дональд Туск заявив під час виступу в Жешуві, повідомляє Interia Wydarzenia.

Туск про співпрацю України та Польщі щодо дронів

Під час заходу Шлях до Конференції з відновлення України: безпековий та оборонний вимір Туск заявив, що розпочнеться підготовка до події у Гданську, заплановану на червень.

За словами польського прем’єра, він пишається тим, що їхнім партнером є Україна, яка має найбільший досвід для роботи в повітрі.

Він наголосив, що створення польської армади дронів базуватиметься на тісній співпраці з Україною, зокрема, на використанні технічних розробок та унікального бойового досвіду українських фахівців.

Прем’єр Польщі заявив, що Україна стала важливим союзником для держав, які прагнуть захисту свого повітряного простору.

Туск зазначив, що українська експертиза з протиповітряної оборони вже затребувана навіть на Близькому Сході.

У Жешуві він наголосив, що співпраця з Україною – це не просто благодійність для країни у стані війни.

За його словами, Польща стала лідером у створенні моделі партнерства, де Україна виступає як рівноправна сторона, здатна запропонувати Європі цінний досвід та рішення.

