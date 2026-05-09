Европейский Союз готов участвовать в любых переговорах, результатом которых станет мир для Украины.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта в Брюсселе, отвечая на вопрос о видении возможных переговоров с РФ и настроении по этому вопросу у лидеров стран-членов ЕС.

ЕС о переговорах с РФ по миру в Украине

По словам Кошты, главная цель ЕС состоит в том, чтобы достичь справедливого и крепкого мира в Украине. Он объяснил, что именно поэтому ЕС поддерживает Украину, вводит санкции против России и может участвовать во всех мирных переговорах.

Сейчас смотрят

– И это та же причина, почему мы можем участвовать во всех мирных переговорах для достижения справедливого и крепкого мира в Украине, – отметил Кошта.

Как отметил президент Евросовета, переговоры с Россией нужно провести “в подходящий момент”. По его мнению, это поможет решить общие с Украиной вопросы безопасности.

Кошта рассказал, что ЕС не хочет противостоять инициативе президента США Дональда Трампа об урегулировании войны, поэтому ЕС ожидает результатов, однако готов вовлекаться в процесс.

Отвечая на вопрос о новом пакете санкций против России, Кошта заявил, что цель Европейского Союза состоит не в том, чтобы “вводить ограничения”, а достичь продолжительного мира в Украине, потому что это важно и для глобальной безопасности.

Недавно президент Владимир Зеленский провел разговор с Антониу Коштой, поблагодарив его за всю поддержку со стороны Европы для Украины во время полномасштабной войны.

По информации Офиса президента, Зеленский и Кошта обсудили совместную работу по дальнейшей европейской интеграции Украины, подготовку к открытию переговорных кластеров и последующих решений.

В то же время они уделили внимание недавним шагам в дипломатии и договоренности при посредничестве США, чтобы провести обмен пленными между Украиной и Россией в формате 1000 на 1000.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.