Європейський Союз готовий брати участь у будь-яких переговорах, результатом яких стане мир для України.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта у Брюсселі, відповідаючи на запитання про бачення можливих переговорів з РФ та настрою з цього питання у лідерів країн-членів ЄС.

ЄС про переговори з РФ для миру в Україні

За словами Кошти, головна мета ЄС полягає у тому, щоб досягти справедливого та міцного миру в Україні. Він пояснив, що саме через це ЄС підтримує Україну, запроваджує санкції проти Росії та може брати участь у всіх мирних переговорах.

Зараз дивляться

– І це та сама причина, чому ми можемо брати участь у всіх мирних переговорах для досягнення справедливого та міцного миру в Україні, – зазначив Кошта.

Як зазначив президент Євроради, переговори з Росією потрібно провести “у слушний момент”. На його думку, це допоможе вирішити спільні з Україною питання безпеки.

Кошта розповів, що ЄС не хоче протистояти ініціативі президента США Дональда Трампа про врегулювання війни, тому ЄС чекає на результати, проте готовий залучатися до процесу.

Відповідаючи на запитання про новий пакет санкцій проти Росії, Кошта заявив, що мета Європейського Союзу полягає не в тому, щоб “запроваджувати обмеження”, а досягти тривалого миру в Україні, тому що це важливо і для глобальної безпеки.

Нещодавно президент Володимир Зеленський провів розмову з Антоніу Коштою, подякувавши йому за всю підтримку з боку Європи для України під час повномасштабної війни.

За інформацією Офісу президента, Зеленський і Кошта обговорили спільну роботу заради подальшої європейської інтеграції України, підготовку до відкриття переговорних кластерів і подальших рішень.

Водночас вони приділили увагу нещодавнім крокам у дипломатії та домовленості за посередництва США, щоб провести обмін полоненими між Україною та Росією у форматі 1000 на 1000.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.