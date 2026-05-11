Европейский Союз готовит 21-й пакет санкций против Российской Федерации, предусматривающий новые ограничения преимущественно против теневого флота.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейские дипломаты и чиновники.

ЕС готовит новый пакет санкций против РФ за войну в Украине

Как утверждают источники, дополнительные санкции против теневого флота России должны стать ключевым инструментом перекрытия доходов Кремля. Это позволит усилить давление на российского диктатора Владимира Путина и заставить его отказаться от максималистских требований в предстоящих мирных переговорах по Украине.

Сейчас смотрят

Согласно ожиданиям, новый пакет санкций Европейский Союз может ввести в конце июня или начале июля.

Вероятно, ограничения направят также российские банки, финансовые учреждения, военно-промышленные предприятия и компании, продающие ворованное украинское зерно, уточнили семь чиновников ЕС.

В то же время в ЕС обсуждают продление санкций против высокопоставленных членов Русской православной церкви, в частности, Патриарха Кирилла. Ранее соответствующие ограничения заблокировало правительство бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, утверждают в издании.

Кроме этого, Европейская комиссия хочет возродить идею запрета морских перевозок для российских судов, которую до сих пор блокировали Мальта и Греция, отмечают источники.

Один из чиновников ЕС рассказал, что экономика России находится в худшем внутреннем состоянии с начала полномасштабной войны против Украины. По его мнению, пора настаивать на большем, потому что дела в России идут не очень хорошо.

По словам источника, сейчас Украина находится в лучшем положении после одобрения кредита в размере €90 млрд и ударов дальнобойными дронами по территории России.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.