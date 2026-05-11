Великобритания объявила один из самых масштабных санкционных пакетов против России, направленный на лиц и структуры, причастные к принудительному вывозу, русификации и милитаризации украинских детей.

Об этом сообщило правительство Великобритании.

Санкции против РФ из-за депортации украинских детей: что известно

Согласно сообщению правительства, под ограничения попали 85 физических и юридических лиц, которые, по данным британской стороны, причастны к депортации детей, пропагандистским кампаниям и вмешательству России в демократические процессы других государств.

В британском правительстве отметили, что это один из самых жестких пакетов санкций, направленных против российской “враждебной и мерзкой деятельности”.

Среди подсанкционных лиц и структур — представители так называемого Агентства социального дизайна (SDA), которое, по данным Лондона, работало над информационными операциями Кремля.

Под санкции попали 49 человек, среди которых — авторы, переводчики, видеомонтажеры и другие участники кампаний по распространению прокремлевской пропаганды и дезинформации.

В британском правительстве заявили, что эта структура действовала по заданию администрации президента РФ и участвовала в попытках влияния на политические процессы за пределами России, в частности в Армении.

Отдельно Лондон заявил о деятельности организации ANO Dialog, которая, по данным британской стороны, координировала информационные операции совместно с российскими спецслужбами.

Отдельный блок санкций касается лиц и организаций, которые принимали участие в принудительном перемещении и идеологической обработке украинских детей.

Под санкции попал Центр воина — структура, где украинских детей, по данным британской стороны, привлекали к военной подготовке и навязывали прокремлевскую идеологию.

Также ограничения ввели против так называемого министра молодежной политики “ЛНР” Юлии Величко.

Ее обвиняют в реализации программ по русификации детей, выдаче российских паспортов и интеграции детей с оккупированных территорий в российское информационное пространство.

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер заявила, что Лондон и в дальнейшем будет реагировать на действия России.

— Великобритания не будет стоять в стороне, пока Путин пытается распространять ложь и прокремлевские нарративы. Сегодняшние санкции — это мощный шаг против тех, кто разрушает будущее Украины через депортацию и идеологическую обработку детей, — заявила она.

Также Великобритания объявила о выделении дополнительных £1,2 млн на работу международных механизмов по поиску и возвращению украинских детей домой.

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас сообщила, что Европейский Союз также готовит новые санкции против России из-за депортации украинских детей.

По ее словам, ограничения будут касаться лиц, причастных к принудительному вывозу детей с оккупированных территорий и их дальнейшей русификации.

