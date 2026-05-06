С начала полномасштабной войны Украину покинули миллионы людей. Часть из них уже вернулась домой, однако значительное число украинцев может остаться за границей надолго или даже навсегда.

Причина заключается не только в факторах безопасности. Многие беженцы за это время успели интегрироваться в новые общества: нашли работу, адаптировались к местным условиям, дети пошли в школы и детские сады, а бытовые связи постепенно укрепились в странах пребывания.

Сколько украинцев находятся за границей, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Сколько украинцев сейчас находится за границей

Аналитики Центра экономической стратегии подсчитали, сколько украинских беженцев находится за границей. По данным исследования, на начало 2026 года за пределами Украины находится около 5,6 млн украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть страну из-за полномасштабной войны.

Около 4 млн человек выехали через западные границы. Всего с начала полномасштабного вторжения и до конца 2025 года украинскую границу на выезд пересекли более 60,4 млн раз, тогда как на въезд — 56,3 млн раз.

Разница между этими показателями отражает количество людей, которые выехали и не вернулись. В то же время эти данные не учитывают граждан, покидавших Украину через территорию России или Беларуси.

Еще около 277 тыс. украинцев выехали в страны Европы транзитом через Россию или Беларусь. Отдельно, по оценкам ООН, примерно 1,3 млн украинцев получили статус беженцев на территории России или Беларуси.

Через западные и юго-западные границы выехало на 303 тыс. граждан больше, чем вернулось в Украину. В то же время это на треть меньше, чем в 2024 году, когда разница составляла 459 тыс. человек.

Аналитики отмечают определенное изменение тенденций, ведь часть молодых украинцев продолжает выезжать, тогда как старшие возрастные группы чаще возвращаются.

Кто именно выехал: демографический портрет

Среди украинских беженцев за рубежом наибольшую долю составляют взрослые женщины — около 40%. Доля мужчин за год выросла с 27% до 29%.

Еще 31% составляют дети до 18 лет. В то же время заметно уменьшилась доля людей в возрасте старше 45 лет — это коррелирует с тенденцией их более активного возвращения домой.

В целом 66% беженцев — это люди трудоспособного возраста (18–65 лет). Молодежь до 35 лет составляет более половины всех украинских беженцев — примерно 56%.

Откуда выезжали украинцы

Больше всего беженцев до выезда проживали в Киеве и Киевской области — 24%. Еще более половины — 52% — составляли жители восточных и южных регионов Украины.

Подавляющая часть выезжала из городов: лишь каждый десятый беженец родом из сельской местности.

Больше всего украинцев за рубежом сейчас проживает в Германии — 23%, а также в Польше — 19,5%. Германия чаще привлекает молодежь, ведь там проживает 28% беженцев до 35 лет. Польша, напротив, более характерна для возрастной группы 35–49 лет — здесь находится 24% этой категории.

Сценарии возвращения украинских беженцев после войны

По расчетам Центра экономической стратегии, количество тех, кто вернется домой после окончания войны, может существенно варьироваться в зависимости от условий.

Базовый сценарий: возвращение около 1,6 млн человек, тогда как за границей останутся примерно 2,7 млн

Пессимистический сценарий: возвращение лишь 1,3 млн, за границей — около 3 млн

Оптимистический сценарий: возвращение до 2,2 млн украинцев, за пределами страны останутся примерно 2,1 млн

Аналитики объясняют, что эти расчеты основаны на опросах о намерениях вернуться и вероятности их реализации, которая меняется в зависимости от сценария развития событий после войны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.