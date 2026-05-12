Министры обороны стран Европейского Союза собрались в Брюсселе на заседание Совета ЕС, где среди ключевых тем — дальнейшая поддержка Украины, использование кредита в €90 млрд и усиление оборонной готовности Европы.

Об этом перед началом встречи сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Укринформ.

Заседание Совета ЕС в Брюсселе 12 мая: что известно

По словам Каи Каллас, к заседанию в Брюсселе также присоединится министр обороны Украины.

Одной из главных тем встречи станет использование кредитной программы Европейского Союза на €90 млрд для покрытия насущных потребностей Украины.

— Мы, конечно, обсудим вопрос, как можно использовать кредит в размере €90 млрд, чтобы это покрывало насущные потребности Украины, — заявила Каллас.

Кроме поддержки Украины, министры обороны ЕС обсудят вопросы оборонной готовности Европы, реагирования на возможные военные и гибридные угрозы, а также сотрудничество с оборонной промышленностью.

Кая Каллас также сообщила, что во время штабных учений в Евросоюзе отрабатывают механизмы реагирования на различные типы угроз безопасности, в частности с применением статьи 42/7 Договора о Европейском Союзе.

Эта статья предусматривает взаимную помощь между государствами-членами ЕС в случае вооруженного нападения на одну из стран Союза.

По словам Каллас, в рамках учений рассматриваются сразу три сценария возможного развития событий.

Первый — нападение на страну-члена НАТО, когда одновременно применяются статья 5 Североатлантического договора и статья 42/7 ЕС.

Второй сценарий предусматривает атаку на государство Евросоюза, которое не является членом НАТО. В таком случае речь идет только о механизме взаимопомощи ЕС.

Третий сценарий — гибридная атака, которая не достигает уровня полномасштабного военного нападения и не подпадает под действие статьи 5 НАТО.

Каллас объяснила, что такие учения должны помочь Евросоюзу понять, как именно должны действовать страны-члены, Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий в кризисных ситуациях.

— Статья 42/7 очень широкая и расплывчатая. Нам нужно добавить мяса к костям, — заявила Каллас.

Также в Брюсселе обсуждают проблемы европейской оборонной промышленности.

По словам Каллас, несмотря на наличие финансирования, производство оружия в странах ЕС растет недостаточно быстро.

Отдельно она подчеркнула, что Европе стоит перенимать украинский опыт в сфере оборонных инноваций и производства.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает первые транши из европейского пакета поддержки объемом €90 млрд уже в июне.

По словам главы государства, сейчас правительство и Еврокомиссия работают над тем, чтобы средства поступили вовремя.

Президент подчеркнул, что финансирование должно помочь Украине поддерживать экономическую и оборонную устойчивость в условиях войны.

Источник : Укринформ

