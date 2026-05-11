Об этом заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

Когда Украина получит первый транш по кредиту ЕС

По словам главы государства, Украина ожидает первый транш из кредита ЕС в размере €90 млрд в июне.

— В июне же мы ожидаем первые транши из европейского пакета поддержки для Украины — 90 млрд евро на два года. Именно в июне средства должны заработать на украинскую устойчивость, — сказал президент.

Он добавил, что сейчас продолжается активная работа представителей правительства и Еврокомиссии, направленная на то, чтобы деньги поступили вовремя.

Напомним, 22 апреля Зеленский сообщил о реализации договоренностей с Евросоюзом относительно разблокирования кредита на €90 млрд для Украины и введения 20-го пакета санкций против России.

Президент говорил, что первый транш из разблокированного репарационного кредита ЕС на €90 млрд для Украины будет направлен на развитие украинского оборонного производства.

В тот же день Европейский Союз начал процедуру принятия решения о предоставлении Украине €90 млрд и утверждении 20-го пакета санкций против России.

