Украина ожидает первый транш из €90 млрд от ЕС в июне — Зеленский
Украина ожидает первые транши из европейской поддержки в размере €90 млрд в июне.
Об этом заявил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.
Когда Украина получит первый транш по кредиту ЕС
— В июне же мы ожидаем первые транши из европейского пакета поддержки для Украины — 90 млрд евро на два года. Именно в июне средства должны заработать на украинскую устойчивость, — сказал президент.
Он добавил, что сейчас продолжается активная работа представителей правительства и Еврокомиссии, направленная на то, чтобы деньги поступили вовремя.
Напомним, 22 апреля Зеленский сообщил о реализации договоренностей с Евросоюзом относительно разблокирования кредита на €90 млрд для Украины и введения 20-го пакета санкций против России.
Президент говорил, что первый транш из разблокированного репарационного кредита ЕС на €90 млрд для Украины будет направлен на развитие украинского оборонного производства.
В тот же день Европейский Союз начал процедуру принятия решения о предоставлении Украине €90 млрд и утверждении 20-го пакета санкций против России.
