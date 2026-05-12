Міністри оборони країн Європейського Союзу зібралися у Брюсселі на засідання Ради ЄС, де серед ключових тем — подальша підтримка України, використання кредиту у €90 млрд та посилення оборонної готовності Європи.

Про це перед початком зустрічі повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, передає Укрінформ.

Засідання Ради ЄС у Брюселі 12 травня: що відомо

За словами Каї Каллас, до засідання у Брюсселі також долучиться міністр оборони України.

Однією з головних тем зустрічі стане використання кредитної програми Європейського Союзу на €90 млрд для покриття нагальних потреб України.

— Ми, звичайно, обговоримо питання, як можна використати позику в розмірі €90 млрд, щоб це закривало нагальні потреби України, — заявила Каллас.

Крім підтримки України, міністри оборони ЄС обговорюють питання оборонної готовності Європи, реагування на можливі військові та гібридні загрози, а також співпрацю з оборонною промисловістю.

Кая Каллас також повідомила, що під час штабних навчань у Євросоюзі відпрацьовують механізми реагування на різні типи безпекових загроз, зокрема із застосуванням статті 42/7 Договору про Європейський Союз.

Ця стаття передбачає взаємну допомогу між державами-членами ЄС у разі збройного нападу на одну з країн Союзу.

За словами Каллас, у межах навчань розглядають одразу три сценарії можливого розвитку подій.

Перший — напад на країну-члена НАТО, коли одночасно застосовуються стаття 5 Північноатлантичного договору та стаття 42/7 ЄС.

Другий сценарій передбачає атаку на державу Євросоюзу, яка не є членом НАТО. У такому випадку йдеться лише про механізм взаємодопомоги ЄС.

Третій сценарій — гібридна атака, яка не досягає рівня повномасштабного військового нападу та не підпадає під дію статті 5 НАТО.

Каллас пояснила, що такі навчання мають допомогти Євросоюзу зрозуміти, як саме повинні діяти країни-члени, Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх дій у кризових ситуаціях.

— Стаття 42/7 — дуже широка та розпливчаста. Нам потрібно додати м’яса до кісток, — заявила Каллас.

Також у Брюсселі обговорюють проблеми європейської оборонної промисловості.

За словами Каллас, попри наявність фінансування, виробництво зброї у країнах ЄС зростає недостатньо швидко.

Окремо вона наголосила, що Європі варто переймати український досвід у сфері оборонних інновацій та виробництва.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує перші транші з європейського пакету підтримки обсягом €90 млрд уже в червні.

За словами глави держави, зараз уряд та Єврокомісія працюють над тим, щоб кошти надійшли вчасно.

Президент наголосив, що фінансування має допомогти Україні підтримувати економічну та оборонну стійкість в умовах війни.

Джерело : Укрінформ

