Евросоюз ожидает разблокирования займа для Украины на сумму €90 млрд уже в эти сутки.

Об этом высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила на пресс-конференции 21 апреля в Люксембурге.

Что известно о передаче €90 млрд помощи Украине

Кая Каллас подчеркнула, что после выборов в Венгрии “появился новый импульс”, благодаря которому можно ожидать положительного решения относительно €90 млрд для Украины в течение 24 ближайших часов.

Также, по ее словам, министры иностранных дел ЕС призвали ускорить введение 20-го пакета санкций против России.

– Мы должны продолжать предоставлять Украине то, что ей необходимо, чтобы она могла держать оборону до тех пор, пока Путин не поймет, что эта война никуда не ведет, – отметила высокая представительница.

Каллас отметила, что ЕС необходимо пересмотреть заблокированные решения слишком долго. Среди них – открытие кластеров для переговоров с Украиной.

– Речь идет о фонде вооружения Европейского фонда мира. Кроме того, мы должны посмотреть санкции, которые уже были на столе, но не были согласованы ранее. Но также мы должны двигаться дальше с новым пакетом санкций, – перечислила Кая Каллас.

Она пояснила, что войны на Ближнем Востоке и Украине показывают, насколько важно диверсифицировать поставки нефти, а также – что необходимо уменьшить зависимость от ископаемого топлива.

– В конце концов, если вы покупаете российскую нефть и газ, то рычаги влияния принадлежат России. Это очень очевидно. Поэтому, если мы хотим избавиться от этих рычагов влияния, мы не должны давать им эти доходы, будь то через Дружбу или любыми другими способами, – подытожила высокая представительница.

Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня рассказал, что Украина завершила ремонт поврежденного участка нефтепровода Дружба после российского удара.

Трубопровод технически готов к возобновлению работы, однако риск новых атак РФ сохраняется.

Киев ожидает разблокирования финансовой помощи ЕС и усиления энергетического сотрудничества.

