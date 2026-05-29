Міноборони Румунії не змогло збити російський дрон, який в результаті впав на житловий будинок у Галаці в ніч проти 29 травня, через брак часу та юридичні обмеження.

Про це заявив бригадний генерал Георге Максим, якого цитують у Digi 24.

Як Румунія пояснила, чому не збила дрон РФ 29 травня

Георге Максим зауважив, що румунські військові зіткнулися, зокрема, з юридичним обмеженням, адже вони не мають змоги вести вогонь так, щоб це не зачепило повітряний простір України.

Зараз дивляться

– Крім того, для ураження повітряної цілі потрібен певний час, який передбачає виявлення, ідентифікацію та ураження. Чотири хвилини, які ми мали в розпорядженні, були надзвичайно коротким терміном, – пояснив бригадний генерал.

За його словами, Румунія має системи ППО, що були спроєктовані й виготовлені до 2023 року, коли війна дронів ще тільки розпочалася.

Він додав, що Бухарест постійно дбає про те, щоб вдосконалювати ці системи.

Генерал додав, що в Міністерстві оборони постійно працюють над адаптацією законодавчої бази, щоб обмежити такі ситуації, як та, що сталася минулої ночі.

Максим також відповів на питання про те, чому не спрацювали системи Гепард.

За його словами, армія має обмеження щодо розміщень таких систем в умовах миру.

– Ми повинні мати згоду власників, господарських суб’єктів, щоб розміщувати такі системи, які мають обмежену дію від 1,5 км до 6 км… Тому що приватна власність захищена законом. Зараз мирний час. Там, де ми отримали згоду, ми встановили системи. Там, де ми не отримали згоди, ми не встановлювали, – підсумував генерал.

Тим часом речник Міністерства національної оборони Крістіан Поповічі в ефірі Digi24, відповідаючи на запитання, чому не було збито безпілотник, повідомив, що Румунія “не може ризикувати створювати більше загроз, ніж може запобігти”.

Крім того, як заявив Поповічі, румунська армія має суворі обмеження.

Нагадаємо, в НАТО засудили Росію через падіння дрона на житловий будинок в Румунії. А Бухарест звинуватив Москву у “серйозній та безвідповідальній ескалації”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.