Британские военные перехватили танкер российского теневого флота в проливе Ла-Манш при попытке прохода через британские воды.

Об этом премьер-министр Британии Кир Стармер написал в X.

Как Великобритания перехватила танкер теневого флота РФ

Кир Стармер сообщил, что отдал приказ британским Вооруженным силам перехватить нефтяной танкер теневого флота, пытавшийся пройти через Ла-Манш.

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По его словам, операция стала очередным ударом по РФ за войну, которую Москва ведет против Украины.

– Эта успешная операция наносит очередной удар по России и напоминает тем, кто подпитывает войну Путина в Украине, что мы не позволим им скрыться. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой операции, в том числе наши Вооруженные силы и правоохранители, которые обеспечивают безопасность этой страны 24 часа в сутки, 365 дней в году – рассказал премьер Британии.

Напомним, 9 июня ЕС разрешил военно-морским силам государств-членов брать на абордаж подозрительные суда в рамках операции IRINI.

Ранее сообщалось, что иностранные СМИ обращают внимание на то, что значительная часть нефтяных танкеров, работающих в составе теневого флота для обхода международных санкций, требует немедленного вывода из эксплуатации. Подавляющее большинство судов этого флота принадлежит России.

Из-за их износа и недостаточного технического обслуживания мир может столкнуться с масштабной экологической катастрофой.

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