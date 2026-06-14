Британия перехватила танкер теневого флота РФ в Ла-Манше
Британские военные перехватили танкер российского теневого флота в проливе Ла-Манш при попытке прохода через британские воды.
Об этом премьер-министр Британии Кир Стармер написал в X.
Как Великобритания перехватила танкер теневого флота РФ
Кир Стармер сообщил, что отдал приказ британским Вооруженным силам перехватить нефтяной танкер теневого флота, пытавшийся пройти через Ла-Манш.
По его словам, операция стала очередным ударом по РФ за войну, которую Москва ведет против Украины.
– Эта успешная операция наносит очередной удар по России и напоминает тем, кто подпитывает войну Путина в Украине, что мы не позволим им скрыться. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой операции, в том числе наши Вооруженные силы и правоохранители, которые обеспечивают безопасность этой страны 24 часа в сутки, 365 дней в году – рассказал премьер Британии.
Напомним, 9 июня ЕС разрешил военно-морским силам государств-членов брать на абордаж подозрительные суда в рамках операции IRINI.
Ранее сообщалось, что иностранные СМИ обращают внимание на то, что значительная часть нефтяных танкеров, работающих в составе теневого флота для обхода международных санкций, требует немедленного вывода из эксплуатации. Подавляющее большинство судов этого флота принадлежит России.
Из-за их износа и недостаточного технического обслуживания мир может столкнуться с масштабной экологической катастрофой.