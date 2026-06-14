Британські військові перехопили танкер російського тіньового флоту у протоці Ла-Манш під час спроби проходу через британські води.

Про це прем’єр-міністр Британії Кір Стармер написав в X.

Як Британія перехопила танкер тіньового флоту РФ

Кір Стармер повідомив, що віддав наказ британським Збройним силам перехопити нафтовий танкер тіньового флоту, який намагався пройти через Ла-Манш.

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За його словами, операція стала черговим ударом по РФ за війну, яку Москва веде проти України.

– Ця успішна операція завдає чергового удару по Росії та нагадує тим, хто підживлює війну Путіна в Україні, що ми не дозволимо їм сховатися. Я хочу подякувати всім, хто брав участь у цій операції, зокрема нашим Збройним силам та правоохоронцям, які забезпечують безпеку цієї країни 24 години на добу, 365 днів на рік, – написав прем’єр Британії.

Нагадаємо, 9 червня ЄС дозволив військово-морським силам держав-членів брати на абордаж підозрілі судна в межах операції IRINI.

Раніше повідомлялося, що іноземні ЗМІ звертають увагу на те, що значна частина нафтових танкерів, що працюють у складі “тіньового флоту” для обходу міжнародних санкцій, потребує негайного виведення з експлуатації. Переважна більшість суден цього флоту належить Росії.

Через їхню зношеність та недостатнє технічне обслуговування світ може зіткнутися з масштабною екологічною катастрофою.

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